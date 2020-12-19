Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Доменико Тедеско может возглавить «Шальке»

Доменико Тедеско может возглавить «Шальке»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке», сообщает Ruhr24.

По информации источника, гельзенкирхенский клуб находится в поисках нового главного тренера после увольнения Мануэля Баума. В списке кандидатов на пост помимо Тедеско значатся Фридхельм Функель и Торстен Финк.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

«Шальке» набрал 4 очка в 12 матчах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером соревнований является «Байер» (28).

Орлов объяснил решение Тедеско уйти из «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020