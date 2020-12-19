Доменико Тедеско может возглавить «Шальке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке», сообщает Ruhr24.



По информации источника, гельзенкирхенский клуб находится в поисках нового главного тренера после увольнения Мануэля Баума. В списке кандидатов на пост помимо Тедеско значатся Фридхельм Функель и Торстен Финк.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.



«Шальке» набрал 4 очка в 12 матчах и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидером соревнований является «Байер» (28).

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