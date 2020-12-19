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Недовольство Садио Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас». Видео

Недовольство Садио Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас». Видео
Футбол / Англия 0
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В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Действующий чемпион Англии в гостях разгромил подопечных роя Ходжсона со счётом 7:0.

На 57-й минуте матча при счёте 4:0 Юрген Клопп решил дать отдохнуть одному из лидеров атаки мерсисайдев, Садио Мане, и заменил его на Мохамеда Салаха. Однако 28-летний сенегалец, успевший забить один гол и отдать одну голевую передачу, выразил явное недовольство решением немецкого специалиста.

Видео реакции Садио Мане на раннюю замену в матче с «Кристал Пэлас»

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мане семь очков по системе «гол+пас» (5+2).

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 7:0 в 14-м туре АПЛ
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