Недовольство Садио Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас». Видео

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Действующий чемпион Англии в гостях разгромил подопечных роя Ходжсона со счётом 7:0.



На 57-й минуте матча при счёте 4:0 Юрген Клопп решил дать отдохнуть одному из лидеров атаки мерсисайдев, Садио Мане, и заменил его на Мохамеда Салаха. Однако 28-летний сенегалец, успевший забить один гол и отдать одну голевую передачу, выразил явное недовольство решением немецкого специалиста.

Видео реакции Садио Мане на раннюю замену в матче с «Кристал Пэлас»

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мане семь очков по системе «гол+пас» (5+2).



«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.