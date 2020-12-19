Недовольство Садио Мане ранней заменой в матче с «Кристал Пэлас». Видео

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Действующий чемпион Англии в гостях разгромил подопечных роя Ходжсона со счётом 7:0.
На 57-й минуте матча при счёте 4:0 Юрген Клопп решил дать отдохнуть одному из лидеров атаки мерсисайдев, Садио Мане, и заменил его на Мохамеда Салаха. Однако 28-летний сенегалец, успевший забить один гол и отдать одну голевую передачу, выразил явное недовольство решением немецкого специалиста.
Видео реакции Садио Мане на раннюю замену в матче с «Кристал Пэлас»
В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мане семь очков по системе «гол+пас» (5+2).
«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
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