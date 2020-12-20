Пеле отреагировал на достижение Месси, который повторил рекорд легендарного бразильца

Легендарный футболист Пеле отреагировал на достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Забитый в ворота «Валенсии» мяч стал 643-м в карьере аргентинского капитана за каталонцев. Месси повторил рекорд Пеле — он забил столько же мячей за «Сантос». Напомним, с 1956 по 1974 год Пеле выступал на родине, после чего провёл два сезона в США в клубе «Нью-Йорк Космос».

«Когда сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит носить одну и ту же футболку каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где чувствуешь себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Истории, подобные нашим, о том, как долго любить один и тот же клуб, к сожалению, будут встречаться в футболе всё реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео», — написал Пеле в своём "инстаграме".