«Рад, что мой дубль помог команде». Криштиану Роналду – о встрече с «Пармой»

35-летний форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал исход выездной встречи 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой», завершившейся крупной победой со счётом 4:0. Напомним, что португалец оформил дубль в этой игре.
«Приятно вернуться к победам. Я счастлив, что два моих забитых мяча, помогли команде!» — гласит пост Криштиану в «Инстаграме».
В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 13 встреч за туринский «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Подопечные Андреа Пирло набрали 27 очков и расположились на третьем месте в чемпионате Италии. «Парма» (12) — на 15-м месте. В заключительном матче 2020 года «Ювентус» на домашнем поле примет «Фиорентину». Встреча состоится во вторник, 22 декабря, начало – 22:45 мск.
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