Криштиану Роналду сравнялся с Робертом Левандовским по количеству голов в 2020 году

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметившийся дублем в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (4:0), имеет все шансы стать лучшим бомбардиром топ-5 европейских чемпионатов в 2020 календарном году, отмечает Squwka в «Твиттере».

Благодаря дублю, оформленному во встрече с «Пармой», португалец сравнялся с 32-летним польским форвардом мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовским по количеству забитых мячей в 2020 календарном году среди игроков топ-5 европейских чемпионатов, который является лидером по этому показателю. У обоих игроков по 32 гола на своём счету. При этом отмечается, что «Бавария» уже провела свой последний матч в этом году, в то время, как «Ювентусу» ещё предстоит домашняя встреча 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» 22 декабря.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 13 встреч за туринский «Ювентус», в которых отметился 16 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его коллега по амплуа из мюнхенской «Баварии» за 18 встреч сезона-2020/2021 забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.