Игрок «МЮ» Ван-Биссака отклонил предложение выступать за сборную Конго в пользу Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака отклонил предложение федерации Конго выступать за африканскую страну. Футболист хочет пробиться в сборную Англии, пишет The Times.
Ван-Биссака родился в Кройдоне (Лондон, Англия), но имеет конголезское происхождение и в 2015 году представлял Демократическую Республику Конго в сборной U20 в матче против сверстников из Англии. Три года спустя он уже играл за сборную Англии U20 и U21.
До перехода в «Манчестер Юнайтед» футболист с 2017 по 2019 год защищал цвета лондонского «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне АПЛ в составе манкунианцев 23-летний Ван-Биссака провёл 11 матчей и отметился голом в ворота «Ньюкасла» в 5-м туре.
В августе 2019 года Ван-Биссака был приглашён главным тренером Гаретом Саутгейтом в расположение сборной Англии, однако из-за травмы не смог принять участие в отборочных матчах к Евро-2020.
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