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Отец Куртуа: не понимаю, почему Тибо не вошёл в число лучших спортсменов года в Бельгии

Отец Куртуа: не понимаю, почему Тибо не вошёл в число лучших спортсменов года в Бельгии
Футбол / Испания 0
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Тьерри Куртуа, отец голкипера «Реала» Тибо Куртуа, выразил недовольство в связи с отсутствием сына в списке номинантов на награду лучшему спортсмену года в Бельгии.

«Не понимаю, почему сын не вошёл в число номинантов на звание лучшего спортсмена года. Думаю, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Нам больше нравится обращать внимание на чьи-то поражения. Некоторые даже ждут их, но стоит отметить, что они случаются нечасто.

Тибо всегда будет нашей гордостью. Поражает, что он делает и что показывает на поле. Он всегда поступает неожиданно. Например, вспомните его сейв в недавней встрече с «Атлетиком», — приводит слова Тьерри Куртуа Marca со ссылкой на L'Avenir.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 13 матчах Примеры, в пяти из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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