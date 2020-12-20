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За четыре месяца в Катаре при строительстве объектов ЧМ-2022 погибло 67 мигрантов

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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За четыре месяца в Катаре при строительстве объектов ЧМ-2022 погибло 67 мигрантов
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

С 16 июля по 15 ноября 2020 года в Катаре при строительстве объектов к чемпионату мира 2022 года погибло 67 мигрантов из Непала, сообщает Daily Mail.

По данным источника, причиной смерти рабочих стала пандемия коронавируса. Сообщается, что, несмотря на большое число погибших, организаторы отказываются от принятия необходимых мер безопасности. Отмечается, что в Катар для работы на строящихся объектах ЧМ-2022 отправились тысячи жителей Непала.

Помимо этого, многие семьи не могли получить тела погибших родственников в течение нескольких месяцев, так как авиасообщение между странами было ограничено из-за карантинных мер. Около 24 семей дали разрешение на кремацию родных в Катаре.

18 декабря в Катаре прошло официальное открытие четвёртого стадиона ЧМ-2022.

В Катаре прошло официальное открытие четвёртого стадиона ЧМ-2022. Фото
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