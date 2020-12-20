Жозе Моуринью: я отличный пример хорошего поведения на боковой линии
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил мнение, что другие наставники не получают наказания за экспрессивное поведение на боковой линии.
«На протяжении многих лет я был хорошим примером плохого поведения на боковой линии, и меня всегда за это наказывали. Но сейчас я отличный пример хорошего поведения на линии. Однако хочу отметить, что наблюдаю за другими тренерами и они творят невероятные вещи в своей зоне, но ничего не происходит. Могу так говорить, потому что живу этим», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
«Тоттенхэм» в 13 матчах набрал 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является набравший в 14 встречах 31 очко «Ливерпуль».
Моуринью: статистика похожа на отличный кусок мяса, который плохо приготовили
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