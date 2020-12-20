«Лион» готов продать Депая за € 5 млн. Летом у «Барселоны» за него требовали € 25 млн

«Лион» готов расстаться с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, французский клуб готов продать футболиста зимой за € 5 млн. При этом летом, когда Депаем интересовалась «Барселона», «Лион» требовал за трансфер нидерландского игрока в пять раз больше — € 25 млн.

Сообщалось, что в переходе Депая в «Барселону» был лично заинтересован тренер сине-гранатовых Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом Депай также давал понять, что заинтересован в переходе в каталонский клуб.

В этом сезоне Депай в 16 матчах за «Лион» забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.