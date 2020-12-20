Рюдигер: не могу быть доволен игровым временем в «Челси», но вызов принят
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о своих перспективах в клубе на фоне нехватки игрового времени в нынешнем сезоне.
«Конечно, я не могу быть доволен сложившейся ситуацией, но я принял вызов. До января, когда откроется трансферное окно, ещё хватает времени. Посмотрим, что тогда произойдёт. Сейчас я полностью сосредоточен на тренировках в составе своего клуба», – цитирует 27-летнего немца ZDF.
В сезоне АПЛ — 2020/2021 Антонио Рюдигер провёл один матч в чемпионате Англии. Также на его счету четыре встречи на групповой стадии Лиги чемпионов.
Рюдигер летом 2017 года перешёл в «Челси» из «Ромы». Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в € 25 млн. Контракт немца с «аристократами» действует до 30 июня 2022 года.
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