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Рюдигер: не могу быть доволен игровым временем в «Челси», но вызов принят

Рюдигер: не могу быть доволен игровым временем в «Челси», но вызов принят
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о своих перспективах в клубе на фоне нехватки игрового времени в нынешнем сезоне.

«Конечно, я не могу быть доволен сложившейся ситуацией, но я принял вызов. До января, когда откроется трансферное окно, ещё хватает времени. Посмотрим, что тогда произойдёт. Сейчас я полностью сосредоточен на тренировках в составе своего клуба», – цитирует 27-летнего немца ZDF.

В сезоне АПЛ — 2020/2021 Антонио Рюдигер провёл один матч в чемпионате Англии. Также на его счету четыре встречи на групповой стадии Лиги чемпионов.

Рюдигер летом 2017 года перешёл в «Челси» из «Ромы». Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в € 25 млн. Контракт немца с «аристократами» действует до 30 июня 2022 года.

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