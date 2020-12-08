Рюдигер и Кох окажут помощь жертвам трагедии в немецком Трире

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер и Робин Кох из «Лидса» помогут семьям тех, кто пострадал во время трагедии в немецком Трире, сообщает Bild.

1 декабря в Трире 51-летний Бернд В. на высокой скорости врезался в толпу людей на внедорожнике в зоне для перемещения пешеходов. Погибли пятеро, более десяти пострадали.



«Этот ужасный поступок задел всех, у кого есть что-то общее с этим великолепным городом. Невозможно даже попытаться представить, какую боль испытывают родственники погибших. Мои мысли сейчас с Триром», – сказал Кох, который родился и вырос в Трире.



«Я очень часто езжу в Трир, мой брат с семьёй живёт там много лет. Совершенно ужасающий, страшный поступок, не подобрать подходящих слов», – сказал Рюдигер.