Рюдигер и Кох окажут помощь жертвам трагедии в немецком Трире
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер и Робин Кох из «Лидса» помогут семьям тех, кто пострадал во время трагедии в немецком Трире, сообщает Bild.
1 декабря в Трире 51-летний Бернд В. на высокой скорости врезался в толпу людей на внедорожнике в зоне для перемещения пешеходов. Погибли пятеро, более десяти пострадали.
«Этот ужасный поступок задел всех, у кого есть что-то общее с этим великолепным городом. Невозможно даже попытаться представить, какую боль испытывают родственники погибших. Мои мысли сейчас с Триром», – сказал Кох, который родился и вырос в Трире.
«Я очень часто езжу в Трир, мой брат с семьёй живёт там много лет. Совершенно ужасающий, страшный поступок, не подобрать подходящих слов», – сказал Рюдигер.
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