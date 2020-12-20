«Рома» предложила € 7,5 млн за 19-летнего защитника из MLS
«Рома» близка к осуществлению трансфера крайнего защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса, сообщает официальный сайт MLS со ссылкой на источники.
Клуб из MLS получил предложение в размере $ 9,2 млн (€ 7,5 млн) за 19-летнего футболиста.
Рейнолдс дебютировал за «Даллас» в 2019 году и быстро стал твёрдым игроком основного состава. В этом сезоне он выходил в старте 14 раз, лишь один раз оставшись в запасе.
Брайан – игрок молодёжной сборной США. Он уже не раз получал хвалебные отзывы от различных специалистов за умение преодолевать препятствия и быстро находить выход из сложного положения. По имеющейся информации, интерес к 19-летнему футболисту проявляют «Марсель», «Ювентус», «Милан» и ряд других европейских клубов.
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