«Селтик» стал 40-кратным обладателем Кубка Шотландии

В финале Кубка Шотландии сыграли «Селтик» и «Хартс». По итогам основного времени победитель выявлен не был – 2:2. В двух экстра-таймах команды вновь обменялись голами. В итоге дело дошло до пробития одиннадцатиметровых ударов, где точнее оказались футболисты «Селтика» – 4:3.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Битоном. Ассистенты — Фрэнк Коннор и Грэм Лесли. Резервный арбитр — Алан Мюйр.



«Селтик» в 40-й раз в своей истории одержал победу в Кубке Шотландии. Клуб удерживает лидерство по количеству побед в этом турнире – у ближайшего преследователя, «Рейнджерс», 33 победы в Кубке страны.



Изначально планировалось, что финал состоится 9 мая 2020 года, однако впоследствии был перенесён на декабрь из-за пандемии коронавируса.