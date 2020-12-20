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«Селтик» стал 40-кратным обладателем Кубка Шотландии

«Селтик» стал 40-кратным обладателем Кубка Шотландии
Футбол / Прочие турниры 0

В финале Кубка Шотландии сыграли «Селтик» и «Хартс». По итогам основного времени победитель выявлен не был – 2:2. В двух экстра-таймах команды вновь обменялись голами. В итоге дело дошло до пробития одиннадцатиметровых ударов, где точнее оказались футболисты «Селтика» – 4:3.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Битоном. Ассистенты — Фрэнк Коннор и Грэм Лесли. Резервный арбитр — Алан Мюйр.

«Селтик» в 40-й раз в своей истории одержал победу в Кубке Шотландии. Клуб удерживает лидерство по количеству побед в этом турнире – у ближайшего преследователя, «Рейнджерс», 33 победы в Кубке страны.

Изначально планировалось, что финал состоится 9 мая 2020 года, однако впоследствии был перенесён на декабрь из-за пандемии коронавируса.

Кубок Шотландии. Финал
20 декабря 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
3 : 3
4 : 3
Хартс
Эдинбург
1:0 Кристи – 19'   2:0 Эдуард – 29' (пен)   2:1 Бойс – 48'   2:2 Кингсли – 67'   3:2 Гриффитс – 105+1'   3:3 Джиннелли – 111'
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