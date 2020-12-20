Сульшер — о матче с «Лидсом»: счёт мог быть 12:4. Фантастическая игра!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу манкунианцев в матче 14-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (6:2).
«Это был фантастический матч с самой первой минуты. У нас был план быстро выйти вперёд, и Скотт Мактоминай забил два гола в первые три минуты. Мы нашли способ заставить их идти вперёд без оглядки. Жаль, что на стадионе не было зрителей, ведь этот матч мог бы войти в историю.
Мы должны были заслужить большое количество голов, бегая столько же, сколько и они. Для нас это было вызовом. Сегодня счёт мог быть 12:4. Фантастическая игра!
Мы находимся даже не на полпути. Позиция в лиге — это не то, что мы смотрим. Мы смотрим на улучшение команды. Теперь мы становимся крепче и сильнее. Нашим болельщикам это было необходимо», — цитирует норвежца BBC.
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«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.
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