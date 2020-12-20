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«Манчестер Юнайтед» впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона забил шесть мячей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые после ухода сэра Алекса Фергюсона забил шесть мячей в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» разгромил «Лидс Юнайтед» (6:2).

По сообщениям Squawka Football, манкунианцы впервые с августа 2011 года забили 6 или более мячей в игре английской Премьер-лиги. В том матче «Манчестер Юнайтед» разгромил лондонский «Арсенал» (8:2).

Фото можно посмотреть на странице Squawka Football в "Твиттере".

Тогда «МЮ» возглавлял сэр Алекс Фергюсон. Шотландец завершил тренерскую карьеру по окончании сезона-2012/2013.

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.

Следующий матч в АПЛ «МЮ» проведёт в 26 декабря с «Эвертоном».

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ
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