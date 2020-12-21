Федун рассказал, кого считает лучшим игроком России в 2020 году
Президент «Спартака» Леонид Федун назвал полузащитника красно-белых Романа Зобнина лучшим игроком России в 2020 году, сообщает «Спорт-Экспресс». Также в пятёрку лучших бизнесмен включил Георгия Джикию, Александра Максименко, Александра Соболева (все — «Спартак») и Антона Миранчука («Локомотив»).
В свою очередь генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал лучшим игроком 2020 года Алексея Миранчука, который в настоящее время выступает за «Аталанту». В итальянский клуб хавбек перешел из «Локомотива».
В пятёрку лучших игроков года в России Кикнадзе также включил защитника «Локо» Ведрана Чорлуку, форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
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