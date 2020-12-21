«Марсель» проявляет интерес к Оливье Жиру
Нападающий «Челси» и национальной команды Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Le10sport.
По данным источника, французский клуб будет стараться усилить линию нападения в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Жиру.
Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Милана» и «Интера».
Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера 34-летнего француза составила € 17 млн. Действующее контрактное соглашение Оливье с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Оливье Жиру принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 гола. Также на его счету 5 голов в 4 матчах в Лиге чемпионов.
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