«Марсель» проявляет интерес к Оливье Жиру

Нападающий «Челси» и национальной команды Франции Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Le10sport.

По данным источника, французский клуб будет стараться усилить линию нападения в зимнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру Жиру.

Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Милана» и «Интера».

Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера 34-летнего француза составила € 17 млн. Действующее контрактное соглашение Оливье с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Оливье Жиру принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 гола. Также на его счету 5 голов в 4 матчах в Лиге чемпионов.