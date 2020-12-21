Дмитрий Комбаров: с радостью бы вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», высказался о своём будущем. Контракт 33-летнего игрока с самарским клубом истечёт следующим летом.
«Если не получится с РПЛ, то хотелось бы поехать в Америку, попробовать в MLS. Перед новым сезоном мы с агентом это обсуждали. Это не идея фикс, а просто желание, ничем не подкреплённое. Здесь дело не только в футболе, а ещё хочется посмотреть, как живут на том континенте. Я три раза был в США, абсолютно другая вселенная – менталитет, архитектура, общение. Помню, когда впервые оказался в Нью-Йорке, увидел дым из люков, бомжей валяющихся, продающиеся сосиски и каштаны на перекрёстках – сразу картинки из фильмов всплыли. Поэтому мне бы очень хотелось там пожить и поиграть – увидеть другой мир, язык подучить, расширить кругозор. В идеале ещё в тёплое и современное место, а не в деревню.
Ну и, конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает – будем конкурировать», — приводит слова Комбарова Sports.ru.
- 21 декабря 2020
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