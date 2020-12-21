Аршавин: Тедеско истерично проявляет свои эмоции, это говорит о неуверенности

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча по итогам заседания Контрольно-дисциплинарной комиссии. Напомним, специалист устроил конфликт после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Я думаю, что Тедеско не расстроен. «Спартак» уже привык играть без Доменико на скамейке. Мне кажется, хорошо, что приняли достаточно стандартное решение. Хорошо, что не стали раздувать до каких-то масштабов. Просто переполняли эмоции. На этом историю можно забыть.

На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности", — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».