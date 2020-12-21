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31-летние Свен и Ларс Бендер завершат карьеру по окончании сезона

31-летние Свен и Ларс Бендер завершат карьеру по окончании сезона
Футбол / Германия 0
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Защитники «Байера» Свен и Ларс Бендеры завершат карьеру по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена. 31-летние братья-близнецы не будут продлевать контракты, истекающие по окончании сезона. После этого они уйдут из футбола.

Оба игрока начинали карьеру в клубе «Мюнхен-1860». Ларс перешёл в «Байер» в 2009 году. Свен перебрался в клуб из Леверкузена в 2017 году, до этого он на протяжении восьми лет выступал за дортмундскую «Боруссию».
Оба игрока вызывались в сборную Германии. Ларс принял участие в 19 матчах, а Свен — в семи.

В составе «Боруссии» Свен выиграл пять трофеев, дважды становился чемпионом Германии. Ларс не смог выиграть ни одного трофея.

«Байер» в 13 турах набрал 28 очков. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.

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