31-летние Свен и Ларс Бендер завершат карьеру по окончании сезона

Защитники «Байера» Свен и Ларс Бендеры завершат карьеру по окончании сезона, сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена. 31-летние братья-близнецы не будут продлевать контракты, истекающие по окончании сезона. После этого они уйдут из футбола.
Оба игрока начинали карьеру в клубе «Мюнхен-1860». Ларс перешёл в «Байер» в 2009 году. Свен перебрался в клуб из Леверкузена в 2017 году, до этого он на протяжении восьми лет выступал за дортмундскую «Боруссию».
Оба игрока вызывались в сборную Германии. Ларс принял участие в 19 матчах, а Свен — в семи.
В составе «Боруссии» Свен выиграл пять трофеев, дважды становился чемпионом Германии. Ларс не смог выиграть ни одного трофея.
«Байер» в 13 турах набрал 28 очков. Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.
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