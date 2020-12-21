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«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Вулверхэмптона» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс.

Запасные: Норрис, Пикок-Фаррел, Бардсли, Данн, Лонг, Питерс, Стивен, Бенсон, Родригес.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Айт Нури, Килман, Коди, Семеду, Каштелу, Сес, Отасови, Невеш, Моутинью, Нету.

Запасные: Радди, Боли, Хувер, Марсал, Перри, Феррейра, Корбяну, Силва, Адама Траоре.

«Бёрнли», набрав 10 очков в 12 турах, занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая находящемуся на спасительной 17-й строчке «Фулхэму» по дополнительным показателям. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.

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