«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Вулверхэмптона» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс.



Запасные: Норрис, Пикок-Фаррел, Бардсли, Данн, Лонг, Питерс, Стивен, Бенсон, Родригес.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Айт Нури, Килман, Коди, Семеду, Каштелу, Сес, Отасови, Невеш, Моутинью, Нету.



Запасные: Радди, Боли, Хувер, Марсал, Перри, Феррейра, Корбяну, Силва, Адама Траоре.



«Бёрнли», набрав 10 очков в 12 турах, занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая находящемуся на спасительной 17-й строчке «Фулхэму» по дополнительным показателям. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте.