Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, кого мог купить клуб до приобретения Фернандеса

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов рассказал, что до подписания контракта с Марио Фернандесом в 2012 году «армейцы» задумывались о приобретении Теодора Гебре Селасси из «Слована», Сесара Аспиликуэту из «Марселя» и Грегори ван дер Вила из «ПСЖ».

«Кого рассматривали вместо Марио? Давайте побалую вас байками. Номером два после бразильца у нас шёл Гебре Селассие, затем Аспиликуэта и ван дер Вил, который толком не заиграл в «ПСЖ». Но сейчас это уже разговоры и история", — приводит слова Евменова «Матч ТВ».

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016-м Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой защитник выступил на чемпионате мира 2018 года, дойдя до четвертьфинала турнира.



В 17 матчах за московский ЦСКА во всех турнирах 30-летний защитник отдал 1 результативную передачу. За сборную России в 25 матчах забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.