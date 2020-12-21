«Ростов» сделал предложение по нападающему системы лондонского «Челси»

«Ростов» планирует подписать нападающего системы лондонского «Челси» Айки Агбо.
По информации The Sun, «аристократы» получили предложение о трансфере игрока в размере около € 3,5 млн, однако отказались отпускать игрока в российский клуб.
Агбо — воспитанник «Челси», однако ещё ни разу не сыграл за основу «аристократов». Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 750 тыс.
Нынешний сезон Агбо проводит в аренде в «Серкль Брюгге». Нападающий забил 10 голов в 15 матчах бельгийского первенства, находясь на пятом месте в гонке бомбардиров. Его команда, набрав 18 очков, занимает 13-е место в Лиге Жюпиле, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко.
ФК «Ростов», сыграв 19 матчей, набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
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