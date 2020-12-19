«3 года в Ростове». «Ростов» показал эмоции Валерия Карпина за время работы в клубе

«Ростов» выпустил видеоролик, приуроченный к трёхлетию подписания контракта с главным тренером Валерием Карпиным.
«Валерий Георгиевич зачастую очень эмоционален. Это, безусловно, помогает команде настраиваться и показывать хороший футбол», — написали представители пресс-службы «Ростова».
Просмотреть видео можно на Youtube-канале "Ростова".
17 декабря в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- 19 декабря 2020
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56
-
13:53
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:38
-
12:21
-
12:10
-
11:44
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:37
-
10:05
-
10:03
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:21
-
09:16
-
08:48
-
07:09
-
06:23
-
06:05
-
05:47
-
04:24
-
03:40