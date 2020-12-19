«3 года в Ростове». «Ростов» показал эмоции Валерия Карпина за время работы в клубе

«Ростов» выпустил видеоролик, приуроченный к трёхлетию подписания контракта с главным тренером Валерием Карпиным.



«Валерий Георгиевич зачастую очень эмоционален. Это, безусловно, помогает команде настраиваться и показывать хороший футбол», — написали представители пресс-службы «Ростова».

Просмотреть видео можно на Youtube-канале "Ростова".

17 декабря в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ.