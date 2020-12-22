«Барселона» определилась с двумя целями на зимнее трансферное окно

«Барселона» рассчитывает усилиться в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб планирует купить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию. Отмечается, что обе сделки каталонский клуб намерен осуществить в зимнее трансферное окно, чтобы усилить состав, который значительно ослаб из-за травм.

В текущем сезоне Депай провёл 16 матчей за «Лион», он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Эрик Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году он перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн. В нынешнем сезоне он провёл за английский клуб три встречи в АПЛ.