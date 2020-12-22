«Сейчас ему не везёт». Фрэнк Лэмпард высказался о безголевой серии Тимо Вернера

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпарда высказался о безголевой серии нападающего команды Тимо Вернера, которая насчитывает девять матчей во всех турнирах. Последний гол был забит 7 ноября в матче 8-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

«Я совершенно не беспокоюсь. Каждый нападающий стремится забивать, поскольку это его работа. В последние годы Тимо записал на свой счёт немало голов, и именно поэтому он стал отличным приобретением для нас. Безусловно, ему необходимо время для адаптации в новом чемпионате. Тем не менее, он регулярно оказывается в голевой позиции и создаёт проблемы обороне соперника. Сейчас ему не везёт, но это временно. Вскоре всё изменится, и мы обязательно увидим его голы», — цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба.