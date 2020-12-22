«Ростов» объявил о создании женской футбольной команды

Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды.

«Женская футбольная команда «Ростов» будет выступать в Суперлиге-2021 – Чемпионате России. Кроме того, на базе Академии ФК «Ростов» будут созданы женские молодёжные и юношеские команды. Женская команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, домашние игры девушек будут проходить в Ростове-на-Дону, один из городских стадионов станет домашней ареной для команды.



Главным тренером команды будет назначена Наталья Владимировна Карасёва, экс-главный тренер ЖФК «Дончанка». Наталья Карасёва – в прошлом игрок национальной сборной России, выступала на чемпионате мира 1999 года, забила гол в матче с Японией. Суперлига-2021 начнётся в марте. Будем болеть за наших девушек!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.