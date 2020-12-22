Защитник «Химок» Тихонов: работать с отцом было нелегко
Защитник «Химок» Михаил Тихонов рассказал о работе под руководством отца, бывшего футболиста «Спартака», а ныне главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова.
«В «Енисее» и «Крыльях» отец спрашивал с меня жёстче, чем с остальных. С меня всегда спрос был выше, чем с других ребят. Если взять любую тренировку, то, если кто-то ошибся, папа его подбадривал. А если ошибался я, то он мне сразу очень сильно пихал.
Мягче ли ведёт себя Черевченко? Сложно их сравнивать. Но если брать отца, то работать с ним было нелегко», — приводят слова Тихонова «Известия».
22-летний Тихонов в нынешнем сезоне принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги (2 – в основе). «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице первенства.
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