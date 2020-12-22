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Нобоа: пишу Кокорину: «Брат, почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи»

Нобоа: пишу Кокорину: «Брат, почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мыслями о положении нападающего «Спартака» Александра Кокорина, а также рассказал об общении с ним.

«Ты знаешь, что ты футболист хорошего уровня, но конкуренция, 5-15 игровых минут за матч… Это тяжело. Иногда не хватает Кокорина в «Сочи». Пишу ему: «Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по «Сочи», по моему последнему пасу», — приводятся слова Нобоа на сайте телеканала «Матч».

Нобоа и Кокорин вместе выступали за «Динамо» и «Зенит». Во второй половине прошлого сезона игроки вновь оказались в одной команде, когда Александр перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Летом 29-летний форвард стал свободным агентом и присоединился к «Спартаку».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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