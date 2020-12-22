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Хавбек «Ростова» Глебов: махнёшь мимо мяча, Карпин назовёт тебя корягой или кривоногим

Хавбек «Ростова» Глебов: махнёшь мимо мяча, Карпин назовёт тебя корягой или кривоногим
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о методах мотивации от главного тренера команды Валерия Карпина.

«Есть у него такая фишка. Например, игрок забил, отдал, сделал какое-то хорошее действие на поле, он скажет: «Случайно. Повезло». После этих слов хочется доказать ему, что всё это не везение, не случайность – что можешь так и два, и три раза сделать. Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнёшь мимо мяча, назовёт тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки», — цитирует Глебова пресс-служба клуба.

Карпин работает в ростовском клубе с 2018 года. По итогам 19 туров нынешнего сезона РПЛ жёлтые набрали 32 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

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