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Сергей Прядкин прокомментировал состав исполкома РФС

Сергей Прядкин прокомментировал состав исполкома РФС
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подвёл итоги общего собрания РПЛ.

«Три места должны занять люди из РПЛ. Есть соответствующие требования к кандидатам, есть приложение к решению собрания РПЛ. Было зарегистрировано семь человек: Гинер, Галицкий, Мещеряков, Ротенберг, Сайманов, Соловьёв и Федун. В соответствии с регламентом была создана счётная комиссия: Ахмед Айдамиров, Борис Ларин, Егор Погорелов.

Подсчёт проводила счётная комиссия тайным голосованием. С её решением в состав исполкома вошли Сайманов (12 очков), Галицкий и Соловьёв (по девять очков)», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Больше всех голосов набрал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Второе и третье места с одинаковым количеством голосов поделили владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв. Таким образом, именно эти три управленца войдут в исполком РФС.

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