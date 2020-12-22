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Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова в преддверии выборов президента РФС

Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова в преддверии выборов президента РФС
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале поделилась подробностями сегодняшнего общего собрания.

Клубы в том числе поддержали кандидатуру президента Российского футбольного союза Александра Дюкова в преддверии выборов главы союза.

С 2008 года по 2017 год Дюков занимал пост президента «Зенита». За это время клуб из Санкт-Петербурга трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок России, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку УЕФА. В 2008 году управленец стал председателем совета директоров сине-бело-голубых, однако в феврале 2019 года покинул должность в связи с избранием на пост президента РФС.

Ранее стало известно, что выборы президента РФС состоятся 4 февраля 2021 года.

РФС выдвинул Александра Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА
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