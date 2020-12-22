Сайманов: в настоящий момент не вижу причин менять лимит на легионеров

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался на тему смены схемы лимита на легионеров и возвращения к системе «весна-осень».

«Я бы, может, и выступил за то, чтобы вернуться к системе „весна-осень“, чтобы всё прошло в одном календарном году. Что касается лимита, то надо какое-то время остаться в этом лимите. Молодых мы привлекаем, я много обсуждал это со Слуцким – даже если возвращаться к теме увеличения числа легионеров, то можно и потолок зарплат поднять, как это в Голландии происходит. Тогда не приедет условный игрок с балканских стран, уровня которого футболисты есть и у нас.

В настоящий момент не вижу причин менять лимит. Надо иметь планирование на несколько лет, мы под это берём молодых, мы планируем. А сейчас опять что-то менять – так нельзя. Мы уже приняли стратегию на основании этого лимита, снова перестраиваться? Надо пожить с этим лимитом, может, он и неплохой. Потом, может, два легионера добавится", — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.