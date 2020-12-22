Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сайманов: в настоящий момент не вижу причин менять лимит на легионеров

Сайманов: в настоящий момент не вижу причин менять лимит на легионеров
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался на тему смены схемы лимита на легионеров и возвращения к системе «весна-осень».

«Я бы, может, и выступил за то, чтобы вернуться к системе „весна-осень“, чтобы всё прошло в одном календарном году. Что касается лимита, то надо какое-то время остаться в этом лимите. Молодых мы привлекаем, я много обсуждал это со Слуцким – даже если возвращаться к теме увеличения числа легионеров, то можно и потолок зарплат поднять, как это в Голландии происходит. Тогда не приедет условный игрок с балканских стран, уровня которого футболисты есть и у нас.

В настоящий момент не вижу причин менять лимит. Надо иметь планирование на несколько лет, мы под это берём молодых, мы планируем. А сейчас опять что-то менять – так нельзя. Мы уже приняли стратегию на основании этого лимита, снова перестраиваться? Надо пожить с этим лимитом, может, он и неплохой. Потом, может, два легионера добавится", — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Слуцкий – находка для «Рубина». Сайманов подвёл итоги первой части сезона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020