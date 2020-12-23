Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куадрадо удалён за грубый подкат в матче «Ювентуса» с «Фиорентиной»

Куадрадо удалён за грубый подкат в матче «Ювентуса» с «Фиорентиной»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо был удалён за грубый подкат в ходе первого тайма матча с «Фиорентиной». Встреча проходит в настоящее время. После первого тайма туринский клуб проигрывает со счётом 0:1.

Инцидент с колумбийским футболистом произошёл на 18-й минуте. Главный арбитр Федерико Ла Пенна показал ему красную карточку, прибегнув к помощи видеоассистента. Куадрадо пошёл в подкат у штрафной «фиалок» и прямой ногой въехал в голень хавбеку Гаэтано Кастровилли.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентуса» с «Фиорентиной».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Куадрадо сыграл в двенадцати матчах, сделав в них три результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов колумбиец в пяти матчах в составе «старой синьоры» отдал пять результативных передач.

Хуан Куадрадо: горжусь тем, что ношу капитанскую повязку «Ювентуса»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020