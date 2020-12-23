Пирло назвал возможную причину крупного домашнего поражения «Ювентуса» от «Фиорентины»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги встречи 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (0:3).

«Ситуацию с удалением Куадрадо нельзя использовать в качестве алиби. Результат встречи был обусловлен не игрой «Фиорентины», а её отсутствием у «Ювентуса». В таком случае всегда велик риск столкнуться с неудачей, подобной этой. Если такие поражения случаются перед Рождеством, то это говорит только о том, что игроки уже думают о праздниках. Игроки вышли на матч без должного настроя и не могли прийти в себя.

Картина удаления мне вполне ясна. Со стороны арбитра могли быть некоторые решения и в нашу пользу, но это не то, что я хочу комментировать.

Вина Бонуччи во всех 3 пропущенных мячах? Это случается со всеми. Он наш капитан, и мы все еще очень верим в него», — приводит слова Пирло Goal.

«Ювентус», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-е место.