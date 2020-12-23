Маркус Берг впервые признан лучшим футболистом «Краснодара» в декабре

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг впервые признан лучшим футболистом команды в декабре по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.



За шведского форварда отдали голоса 37,45% фанатов краснодарского клуба. В декабре Маркус забил победные голы в матче с «Ренном» (1:0) и «Уфой» (1:0), а также забил два мяча во встрече с «Локомотивом» (5:0).



На втором месте разместился полузащитник Реми Кабелла. За француза проголосовали 26,76% болельщиков.



На третьем месте расположился вратарь Матвей Сафонов, набравший 14,49% голосов.



Отмечается, что в голосовании приняли участие 1394 человека.



Напомним, из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет только «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира «быки» встрется с загребским «Динамо». Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе.

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