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«Ювентус» нацелился на нападающего «Селтика». Туринский клуб готов заплатить € 15-20 млн

«Ювентус» нацелился на нападающего «Селтика». Туринский клуб готов заплатить € 15-20 млн
Футбол / Италия 0
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«Ювентус» проявляет интерес к французскому нападающему «Селтика» Одсонну Эдуарду, информирует Calciomercato.

Отмечается, что главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло желает подписать футболиста, чтобы создать конкуренцию Альваро Морате в атакующей линии. По данным издания, «Ювентус» готов отдать за 22-летнего форварда в районе € 15-20 млн.

Помимо туринского клуба на игрока претендует «Милан».

Напомним, вчера, 22 декабря, «Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине» на своём поле. После матча Пирло сказал, что, по его мнению, команда уступила из-за отсутствия должного настроя.

Также 22 декабря стало известно, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом» по итогам 4-го тура Серии А. Таким образом, матч «старой синьоры» и «Наполи» состоится. Однако дата его проведения ещё не известна.

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