«Ювентус» нацелился на нападающего «Селтика». Туринский клуб готов заплатить € 15-20 млн

«Ювентус» проявляет интерес к французскому нападающему «Селтика» Одсонну Эдуарду, информирует Calciomercato.
Отмечается, что главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло желает подписать футболиста, чтобы создать конкуренцию Альваро Морате в атакующей линии. По данным издания, «Ювентус» готов отдать за 22-летнего форварда в районе € 15-20 млн.
Помимо туринского клуба на игрока претендует «Милан».
Напомним, вчера, 22 декабря, «Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине» на своём поле. После матча Пирло сказал, что, по его мнению, команда уступила из-за отсутствия должного настроя.
Также 22 декабря стало известно, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом» по итогам 4-го тура Серии А. Таким образом, матч «старой синьоры» и «Наполи» состоится. Однако дата его проведения ещё не известна.
- 23 декабря 2020
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
18:57
-
18:50
-
18:27
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:22
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:38
-
15:32
-
15:19
-
15:10
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43