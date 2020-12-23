«Ювентус» нацелился на нападающего «Селтика». Туринский клуб готов заплатить € 15-20 млн

«Ювентус» проявляет интерес к французскому нападающему «Селтика» Одсонну Эдуарду, информирует Calciomercato.



Отмечается, что главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло желает подписать футболиста, чтобы создать конкуренцию Альваро Морате в атакующей линии. По данным издания, «Ювентус» готов отдать за 22-летнего форварда в районе € 15-20 млн.



Помимо туринского клуба на игрока претендует «Милан».



Напомним, вчера, 22 декабря, «Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине» на своём поле. После матча Пирло сказал, что, по его мнению, команда уступила из-за отсутствия должного настроя.



Также 22 декабря стало известно, что «Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в матче с «Ювентусом» по итогам 4-го тура Серии А. Таким образом, матч «старой синьоры» и «Наполи» состоится. Однако дата его проведения ещё не известна.

Спортивный директор «Ювентуса»: матч с «Наполи»? Мы будем на поле в нужное время