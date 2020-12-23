Наумов: руководство РЖД обязано вернуть Сёмина в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о перестановках в руководстве московского клуба.

«Складывается ощущение, будто в РЖД работают по моей подсказке. Давно говорил, что Кикнадзе уйдёт зимой, а Николич покинет команду весной. Думаю, по окончании текущего сезона результаты «Локомотива» будут неудовлетворительными, и сербский специалист уйдёт вслед за Кикнадзе. Не верю в его талант.



Мы, к сожалению, не пользуемся тем, что имеем. А имеем мы большое достояние в лице экс главного тренера клуба Юрия Сёмина. В данной ситуации руководство РЖД обязано вернуть в клуб Юрия Павловича. Возможно, в другом статусе. Будь я на месте боссов, вернул бы Сёмина, чтобы он наладил работу в клубе и отвечал за спортивную часть. Одна из обязанностей — создание большого тренерского штаба «Локомотива». У клуба пять команд: академия, молодёжка «Казанки», «Казанка», молодёжка первой команды, первая команда. Я вижу Сёмина в качестве тренера клуба, а не отдельной из команд.



Как угодно можно называть эту должность: тренер клуба или главный менеджер по спортивной работе. Самое главное, он может передавать свой опыт тренерам, создавать методики, посещать тренировки. В таком случае выстроилась бы единая философия футбола в клубе. Я бы ему сказал: «Собери наших воспитанников: Евсеева, Маминова, Пашинина, Оганесяна, Черевченко, сделайте большой тренерский штаб и работайте в клубе. Вот эта должность была бы для него хороша, так как он перерос уровень главного тренера команды. Он может научить других. Черевченко тому подтверждение.



Эта идея родилась ещё в 2009 году, когда я пригласил Сёмина. Я ему тогда сказал: «Палыч, мы все не вечные, немножко потренируешь, затем займись клубом. Сейчас её реализовать было бы очень здорово. У Палыча уже возраст всё-таки, по полю бегать уже не с руки, а построить тренировочный процесс, посещать тренировки всех команд и подсказывать — самое то. Он может и должен это делать. Согласится ли Сёмин? На почётную должность, которую предлагали, точно нет. Он этого не хочет. Если же предложить активную работу и большую должность, при этом возложить ответственность за результаты всех команд, согласится. Даже не сомневаюсь в этом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.