Пиоли: горжусь «Миланом», команда делает что-то невероятное

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги домашней встречи 14-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» (3:2).
«Мы всегда стараемся побеждать в играх, у нас это получалось, и я очень счастлив. Горжусь своей командой, они делают что-то невероятное. «Лацио» — это, безусловно, качественная команда, у нас были шансы на победу, и мы их реализовали. «Милан» выигрывает много матчей, потому что у нас сильные футболисты, я бы не стал их менять на других. Тот же Хакан Чалханоглу обладает невероятными техническими качествами, он фантастический игрок, всегда знает, что делать, он всегда ищет партнёров, топ-игрок.
Конечно, нам не хватает такого чемпиона, как Златан, всегда не хватает, мы с ним гораздо сильнее, это очевидно.
Бурное празднование в центре поля? Я собрал их, чтобы пожелать им счастливого Рождества, потому что, потом они сбегут, чтобы присоединиться к своим семьям», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Милан» в 14 матчах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.
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