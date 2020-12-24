Пиоли: горжусь «Миланом», команда делает что-то невероятное

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги домашней встречи 14-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» (3:2).

«Мы всегда стараемся побеждать в играх, у нас это получалось, и я очень счастлив. Горжусь своей командой, они делают что-то невероятное. «Лацио» — это, безусловно, качественная команда, у нас были шансы на победу, и мы их реализовали. «Милан» выигрывает много матчей, потому что у нас сильные футболисты, я бы не стал их менять на других. Тот же Хакан Чалханоглу обладает невероятными техническими качествами, он фантастический игрок, всегда знает, что делать, он всегда ищет партнёров, топ-игрок.

Конечно, нам не хватает такого чемпиона, как Златан, всегда не хватает, мы с ним гораздо сильнее, это очевидно.

Бурное празднование в центре поля? Я собрал их, чтобы пожелать им счастливого Рождества, потому что, потом они сбегут, чтобы присоединиться к своим семьям», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» в 14 матчах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (21) располагается на восьмом месте.