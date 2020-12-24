Моуринью раскритиковал Алли после матча Кубка английской лиги
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью раскритиковал полузащитника своего клуба Деле Алли за действия в матче Кубка английской лиги со «Сток Сити». Встреча проходила на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Тренте и завершилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. В одном из моментов действия Алли привели к голу «Сток Сити».
«Для меня футболист, который играет на этой позиции, это игрок, который должен объединять и создавать моменты, а не проблемы для своей собственной команды. «Сток Сити» заставил нас контратаковать, поэтому я был зол», — приводит слова Моуринью Goal.
В полуфинале турнира «Тоттенхэм» встретится с «Брентфордом». Полуфинальные матчи пройдут в первую неделю января 2021 года.
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги
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