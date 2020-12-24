Джордан Ларссон рассказал о желании играть за «Селтик»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что хотел бы играть за «Селтик», цвета которого защищал его отец Хенрик Ларссон.
«Селтик» всегда будет занимать особое место в моём сердце. Я там не играл, но это первое место, где я увидел футбол, когда ещё был ребёнком. Мы с мамой ходили на матчи и смотрели, как играет папа. Самые большие воспоминания именно оттуда. You’ll Never Walk Alone, кругом море из шарфов…
Учитывая, кто мой папа, если бы у меня когда-нибудь возникла возможность играть за «Селтик», я бы хотел проявить себя ещё лучше, сделать себе имя, прежде чем прийти в клуб. Конечно, это очень заманчиво. «Селтик» мной не интересуется, но сыграть за них было бы мечтой», — приводит слова Ларссона RT.
Джордан Ларссон рассказал о своей мечте в «Спартаке»
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