Клопп: после матча с «Кристал Пэлас» подумал, что мы аннулировали встречу с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (7:0).
«Такой счёт не часто можно увидеть! После матча я подумал о том, что мы аннулировали встречу с «Астон Виллой» (бирмингемцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 7:2 на старте сезона. — Прим. «Чемпионата»). Мы не особо упоминали тот матч, чтобы парни не отвлекались. И это не был какой-то важный пробел, который нужно было заполнить. Просто хороший день, блестящая реализация. Матч был трудным, и парни это осознавали», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:
В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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