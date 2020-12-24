Аршавин: Медведев — самый успешный президент. Как мужик — вообще топ!

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию об уходе из клуба своего начальника — Александра Медведева.

«Медведев завершает работу в „Зените“? Ты читаешь прессу? Я же вчера сказал, что он не завершает. Предлагаешь позвонить ему и спросить? Нормально он работает. Всегда ему говорю: «Вы самый успешный президент. Никто не выигрывал чемпионат два раза подряд. Никто не был чемпионом в хоккее и футболе».

Так что Александр Иванович — уникальный человек. Как мужик — вообще вот такой! Топ", — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Портал Metaratings сообщал, что управленец покинет пост. Более того, утверждается, что решение об уходе Медведева было принято ещё месяц назад. Аршавин заявлял, что в этой новости три фактические ошибки.