Аршавин: Медведев — самый успешный президент. Как мужик — вообще топ!

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал информацию об уходе из клуба своего начальника — Александра Медведева.
«Медведев завершает работу в „Зените“? Ты читаешь прессу? Я же вчера сказал, что он не завершает. Предлагаешь позвонить ему и спросить? Нормально он работает. Всегда ему говорю: «Вы самый успешный президент. Никто не выигрывал чемпионат два раза подряд. Никто не был чемпионом в хоккее и футболе».
Так что Александр Иванович — уникальный человек. Как мужик — вообще вот такой! Топ", — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Портал Metaratings сообщал, что управленец покинет пост. Более того, утверждается, что решение об уходе Медведева было принято ещё месяц назад. Аршавин заявлял, что в этой новости три фактические ошибки.
- 24 декабря 2020
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