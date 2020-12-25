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Месси назвал Облака одним из лучших вратарей в мире

Месси назвал Облака одним из лучших вратарей в мире
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал голкипера «Атлетико» Яна Облака одним из лучших вратарей в мире.

«Приятно встречаться друг с другом. На данный момент он один из лучших вратарей в мире, и всегда хорошо соревноваться с сильнейшими. Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждой игре он показывает, как тяжело это сделать. С ним приятно встретится не только на улице, но и на футбольном поле. Это делает матчи более захватывающими», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на Bud Football.

В этом сезоне испанской Примеры Облак сыграл 13 матчей, пропустив 5 голов, а в сезоне 2019/20 он провёл 38 игр, в которых пропустил 27 голов и совершил 89 сейвов. За национальную команду Словении Ян выступает с 2012 года, проведя более 30 игр.

Облак: если я делаю хоть шаг, Месси видит это и бьёт в другой угол
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