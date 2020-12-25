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Избитый Широковым судья объяснил, почему настаивает на лишении футболиста свободы

Избитый Широковым судья объяснил, почему настаивает на лишении футболиста свободы
Футбол / РПЛ 0

Судья Никита Данченков высказался о предстоящем судебном заседании по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, избившего его на матче любительских команд в августе этого года.

«Сложно что-либо комментировать, исходя из того, какими были прошлые заседания. Каких-то ожиданий я перед собой не ставлю на сегодня. Что с прошлыми заседаниями? Просто они шли не совсем так, как я ожидал. Не знаю, как правильно объяснить.

Просить наказания я не вправе, решать будет суд. Какого наказания заслуживает поступок Широкова? Далеко не самого лёгкого. На лишении свободы настаиваю, потому что люди должны отвечать за свои поступки», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

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