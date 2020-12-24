Маурисио Почеттино должен возглавить «ПСЖ»

Стал известен вероятный преемник Томаса Тухеля на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает RMC Sport, новым наставником парижской команды должен стать бывший рулевой «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, пребывающий без работы с момента увольнения из лондонского клуба осенью 2019 года.
Ранее стало известно, что Тухель был отправлен в отставку за полгода до истечения контракта. По информации СМИ, французский клуб уведомил немецкого специалиста накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).
В конце октября «Чемпионат» сообщал, что переговоры с Почеттино ведёт санкт-петербургский «Зенит».
«ПСЖ», набрав 35 очков в 17 турах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» и «Лиллю» (у обеих команд по 36 очков).
- 24 декабря 2020
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