Маурисио Почеттино должен возглавить «ПСЖ»

Стал известен вероятный преемник Томаса Тухеля на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает RMC Sport, новым наставником парижской команды должен стать бывший рулевой «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, пребывающий без работы с момента увольнения из лондонского клуба осенью 2019 года.



Ранее стало известно, что Тухель был отправлен в отставку за полгода до истечения контракта. По информации СМИ, французский клуб уведомил немецкого специалиста накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).



В конце октября «Чемпионат» сообщал, что переговоры с Почеттино ведёт санкт-петербургский «Зенит».



«ПСЖ», набрав 35 очков в 17 турах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» и «Лиллю» (у обеих команд по 36 очков).

Источник: «ПСЖ» уволил Томаса Тухеля