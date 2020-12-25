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Избитый судья — о приговоре Широкову: я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя

Избитый судья — о приговоре Широкову: я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Арбитр Никита Данченков прокомментировал приговор суда избившему его экс-футболисту сборной России Роману Широкову.

«Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать.

Пускай кроссовки продаёт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм», — передаёт слова Данченкова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.

Видео нападения Широкова на судью:

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