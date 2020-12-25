В «Локомотиве» сообщили, что клуб не ведёт переговоров с Романом Асхабадзе

ФК «Локомотив» не ведёт переговоров с Романом Асхабадзе относительно его работы в клубе, сообщила «Чемпионату» пресс-служба «железнодорожников».
Ранее стало известно, что Асхабадзе, являющийся гендиректором воронежского «Факела», является основным кандидатом на пост исполнительного директора «Локомотива».
Источник в клубе заявил, что стороны должны согласовать последние детали. Собеседник, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию и добавил, что новый генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко лично выступал за Асхабадзе.
Асхабадзе известен по работе в московском «Спартаке», где был главным администратором, заместителем генерального директора и генеральным директором.
На днях в руководстве «Локомотива» произошли кадровые изменения. Клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и генеральный директор Василий Кикнадзе.
- 25 декабря 2020
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