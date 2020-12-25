Юрген Клопп исполнил рождественскую песню во время обращения к болельщикам. Видео

Сегодня, 25 декабря, во многих странах Европы отмечается Рождество.
«Ливерпуль» на официальной странице в «Твиттере» опубликовал рождественское обращение главного тренера Юргена Клоппа к болельщикам. В самом начале видео немецкий специалист спел первые две строчки из песни «Last Christmas», которую в оригинале исполняли Джордж Майкл и дуэт «Wham!».
Видео можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в "Твиттере".
В оставшейся части ролика Юрген Клопп рассказал своей семье и о рождественских традициях его родины — в Германии. Также он подвёл итоги уходящего, 2020-го года.
В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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